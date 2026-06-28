Jovem morre após passar cinco dias internada por conta de engasgo

Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga o caso como morte a esclarecer. A vítima era moradora de Lagoa de Itaenga, na Mata Norte do estado

Segundo a Polícia Civil a paciente estava internada há cinco dias por conta de um engasgo (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma jovem de 26 anos morreu neste sábado (27) após ter complicações de saúde por conta de um engasgo. Identificada como Samara Márcia, a paciente estava internada há cinco dias em um hospital no Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ela foi transferida para a capital pernambucana após se engasgar na casa onde morava, na segunda-feira (22), na cidade de Lagoa de Itaenga, na Mata Norte do estado.

Em nota, a PCPE informou que registrou o caso por meio da Central de Plantões da Capital (CEPLANC), como morte a esclarecer.

“As diligências seguem até o esclarecimento do fato”, destacou a corporação.

