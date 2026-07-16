Adolescente de 17 anos é morta a facadas em Bonito, no Agreste; companheiro é preso
Segundo a PMPE, durante as diligências, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença da viatura, mas foi alcançado e detido
Publicado: 16/07/2026 às 13:01
A PMPE afirma que a vítima chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (Divulgação/Polícia Militar)
Uma adolescente de 17 anos foi morta a facada, na última quarta-feira (15), em Bonito, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PMPE), a vítima chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda conforme a corporação, durante as diligências, um suspeito tentou fugir ao perceber a presença da viatura, mas foi alcançado e detido. Na abordagem, o homem, de 26 anos, apresentava marcas de sangue nas mãos e confessou ter esfaqueado a companheira por ciúmes.
Além da adolescente, uma outra mulher, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida, mas não corre risco de morte. Ainda segundo a PMPE, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis.
Por nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a prisão em flagrante do autor do crime. Além disso, foi instaurado inquérito policial para esclarecimento dos fatos da ocorrência. As investigações seguem por meio da Delegacia de Bonito.