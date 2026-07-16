Homem é preso em flagrante por ameaçar a própria mãe em Altinho

Suspeito também teria danificado objetos da residência. Prisão foi realizada em ação conjunta da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar

Homem ameaçou a mãe e quebrou utensílios da residência (Foto: Divulgação)

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (16), em Altinho, no Agreste de Pernambuco, suspeito de ameaçar a própria mãe e danificar objetos da residência onde ela mora.

A prisão foi realizada durante uma ação integrada entre a Guarda Civil Municipal de Altinho e a Polícia Militar, após a vítima acionar as equipes.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o suspeito havia ameaçado a mãe e provocado danos a diversos objetos da casa.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Altinho, onde foram adotadas as medidas cabíveis.