Estudo mostra que pavimento permeável pode ajudar Recife a reduzir alagamentos

Pesquisa realizada no Recife mostra que solução baseada na natureza absorveu volumes de chuva superiores a 120 milímetros sem registrar acúmulo de água na superfície, indicando potencial para tornar a drenagem urbana mais resiliente

Fortes chuvas causam transtornos a moradores do Recife (Foto: Nanda Prista/Esp DP)

Anualmente, os alagamentos fazem parte da rotina do Recife durante o inverno e, visando reduzir estes impactos, um estudo realizado na capital pernambucana mostrou que um pavimento permeável conseguiu suportar chuvas de até 137,6 milímetros sem formar acúmulos de água na superfície.

Publicada em março de 2026 na Revista Brasileira de Ciências Ambientais, a pesquisa indica que esse tipo de infraestrutura pode tornar a drenagem urbana mais resiliente diante das mudanças climáticas.

O estudo avaliou o desempenho hidráulico de um sistema implantado no campus da Escola Politécnica da UPE (Poli-UPE), no bairro da Madalena, na Zona Oeste.

Durante o período de monitoramento, o pavimento suportou precipitações de 122,8 milímetros, em maio de 2023, e de 137,6 milímetros, em junho de 2024. Segundo os autores, esse comportamento confirma o potencial da tecnologia para reduzir o escoamento superficial e contribuir para a mitigação de alagamentos em áreas urbanas.

A pesquisa foi conduzida por Lucas Amorim Amaral Menezes, da UFPE, em parceria com os professores Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, da UFPE e UPE, e Sylvana Melo dos Santos, da UFPE.

O trabalho parte do avanço da impermeabilização do solo, provocado pela expansão urbana, que reduz a infiltração da água da chuva, aumenta o volume do escoamento superficial e agrava episódios de inundação, cenário que tende a se intensificar diante das mudanças climáticas.

Para testar uma alternativa, os pesquisadores transformaram uma área antes totalmente impermeável em um espaço de 840 metros quadrados revestido com blocos intertravados de concreto permeável. A intervenção integra o conceito das chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SBN), estratégias que buscam reproduzir processos naturais para enfrentar desafios urbanos, como enchentes e ilhas de calor.

O experimento foi acompanhado continuamente entre março de 2023 e julho de 2024. Sensores instalados sob o pavimento registraram, minuto a minuto, a variação do nível da água armazenada na estrutura, enquanto uma estação meteorológica monitorava a intensidade das chuvas no local. A comparação entre essas informações permitiu verificar como o sistema respondia a cada chuva.

Segundo os pesquisadores, sempre que chovia o nível de água aumentava no interior do pavimento em razão da infiltração. Após o fim da precipitação, a água seguia infiltrando até que o sistema voltasse gradualmente ao nível normal, sem registros de formação de lâminas d'água na superfície durante todo o período monitorado.

Os resultados também mostraram que o pavimento apresentou um coeficiente de permeabilidade superior ao mínimo exigido pela norma brasileira para esse tipo de infraestrutura. Além disso, os ensaios geotécnicos indicaram que o solo da área possui características adequadas para a implantação desse tipo de solução, favorecendo a infiltração da água da chuva.

Recife reúne condições que ampliam o risco de alagamentos

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Ao justificar a escolha da capital pernambucana para o estudo, os autores lembram que Recife apresenta características naturais que dificultam o escoamento das águas pluviais.

A cidade possui média anual de precipitação de 2.155,5 milímetros, uma das maiores do Nordeste, além de extensas áreas em baixas altitudes próximas ao nível do mar, condição que compromete a drenagem durante os períodos mais chuvosos.

O campus da Poli-UPE, onde o experimento foi instalado, também foi escolhido por registrar histórico de alagamentos recorrentes durante o inverno, incluindo eventos extremos ocorridos em 2016 e 2022.

Na avaliação de Lucas Menezes, Jaime Cabral e Sylvana Melo dos Santos, os resultados demonstram que pavimentos permeáveis podem representar uma ferramenta importante para ampliar a resiliência urbana diante do aumento da frequência e intensidade das chuvas extremas.

Os autores ressaltam, contudo, que a pesquisa avaliou um sistema implantado em escala localizada e recomendam que estudos futuros investiguem os impactos da adoção desse tipo de pavimento em áreas maiores, medindo quanto ele pode reduzir o volume total de escoamento superficial em uma sub-bacia urbana e em que condições sua capacidade máxima de armazenamento pode ser atingida.

Ao Diario de Pernambuco, a Prefeitura do Recife informou que o “pavimento permeável é utilizado sempre que há viabilidade técnica, como ocorreu em obras como os parques das Graças, Eduardo Campos, da Tamarineira e o Parque Linear que está sendo implantado na orla do Rio Pina.”