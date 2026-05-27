Motoristas ironizam alagamento próximo à Chesf, na zona oeste do Recife: "Se cuspir, enche de água"

Considerado um problema crônico e motivo de piada, o alagamento da Avenida Abdias de Carvalho, em frente a Praça da Chesf, provoca prejuízos para os motoristas e transtornos no trânsito do Recife

Motoristas enfrentam alagamento constante em frente à Chesf nos dias de chuva (BARTÔ LEONEL/DP)

Considerado um problema estrutural crônico em dias chuvosos no Recife, o alagamento da Avenida Abdias de Carvalho, em frente à Praça da Chesf, é um dos pontos de constante reclamação por parte de quem trafega pela zona oeste da capital pernambucana, tornando-se até motivo de piada diante da recorrência.

“Seja chuva fraca ou forte, sempre vai alargar esse trecho. Se você cuspir nesse local, ela vai encher de água e vai alagar. Se você espirrar e a gota cair naquele trecho, fica alagado também”, ironizou José André, de 31 anos.

“Esse alagamento é um transtorno enorme para quem transita por aqui”, completou.

Além de provocar enormes congestionamentos, o alagamento traz prejuízos para motociclistas e motoristas que se arriscam em meio à Abdias de Carvalho.

“Perdi a tela do protetor do farol do meu carro justamente aqui, em frente a Praça da Chesf, após cair em um buraco que estava encoberto pela água. O impacto também amassou o meu para-choque. Agora, vou ter que fazer esse serviço no meu carro e é mais um prejuízo para o cidadão”, reclamou o autônomo Renato César, de 35 anos.

Segundo os moradores, a área alagada demora até três dias para secar, mesmo quando o sol está a pino. Muitas pessoas que trafegam pela localidade tentam pegar outras rotas para tentar escapar dos prejuízos e diminuir o tempo perdido no trânsito.

“Em dia de chuva, sempre tento buscar outras alternativas. Conheço bem todo esse transtorno. Mas tem aquelas pessoas que não conhecem o problema deste trecho”, destacou Renato César.

Onda que parece um mar



Dependendo do volume de chuva, a água acumulada nesse trecho da avenida afeta outras ruas do entorno, como a Estrada do Forte do Arraial. As ondas, provocadas pela passagem dos veículos, já chegaram a derrubar a porta de uma oficina.

“Até minha oficina que fica aqui, na Estrada do Forte, enche de água, dependendo do volume de chuva. Quando os caminhões passam, formam aquela onda, que parece um mar”, relembrou o mecânico João Carlos de Souza, de 56 anos, que mora na localidade há 37 anos.

Segundo João Carlos, a situação dos alagamentos foi se agravando com o passar do tempo, principalmente, por conta das ocupações irregulares em áreas paralelas da avenida, obstruindo a passagem da água para os canais da região.

“Moro, aqui, desde 1989, e sempre teve esse alagamento em frente à Praça da Chesf”, adiantou. “Mas a situação se agravando quando o pessoal começou a invadir essa área, que fica paralela à avenida, e taparam o canal para fazer moradia”, enfatizou.

A questão das moradias irregulares também é apontada pela Prefeitura do Recife como o principal causador do alagamento na localidade.

Enquanto esse problema persiste, João Carlos clama por obras mais robustas para solucionar de fato os alagamentos.

“Muitas vezes, o pessoal da Prefeitura vem e faz uma limpeza, mas isso é um paliativo para mostrar para sociedade que está trabalhando. Isso não adianta, porque chega nessa época de chuva e enche tudo”, finalizou.

O que diz a Prefeitura do Recife

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que deu início, no começo de março, a um conjunto de obras estruturadoras de macrodrenagem na zona oeste da cidade, voltadas à redução dos alagamentos na área.

As intervenções, que segundo a gestão municipal são executadas no âmbito do ProMorar Recife, incluem a requalificação dos canais da Chesf e do Vietnã, a implantação de reservatórios de retenção de água nas alças da BR-232 e melhorias no sistema de microdrenagem da Avenida Abdias de Carvalho.

Conforme a Prefeitura do Recife, as obras vão ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais por meio da limpeza, desobstrução e requalificação das calhas, além de intervenções como estabilização das margens, retaludamento e revestimento.

“Também estão previstas alterações no traçado do canal da Chesf, com instalação de bueiros, implantação de ecobarreira e criação de acessos laterais, o que deve facilitar a manutenção e reduzir o risco de transbordamentos”, enfatiza outro trecho da nota da Prefeitura do Recife.

Outra obra destacada pela Prefeitura é a construção dos quatro reservatórios de detenção de cheias nas alças da BR-232, entre os bairros do Curado e Torrões.

Segundo a gestão municipal, esses equipamentos terão capacidade para armazenar cerca de 117 mil metros cúbicos de água e devem reduzir em até 30% o pico das cheias, diminuindo os alagamentos que atingem a Comunidade do Vietnã, Torrões e o entorno da Avenida Abdias de Carvalho.