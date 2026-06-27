Fortes chuvas causam alagamento e interdição de trecho da BR-101 entre Paraíba e Pernambuco

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição é devido ao acúmulo de água no KM 116 da pista devido às forte chuvas registradas na Paraíba

Interdição acontece na altura do KM 166 da BR-101, no município de Alhandra, na Paraíba (Foto: Reprodrução/PRF)

Além de atingir a Mata Norte de Pernambuco, fortes chuvas também acometem a Paraíba neste sábado (27). O volume de precipitação foi tão intenso que causou um alagamento parcial no quilômetro 116 da BR-101, que liga o território paraibano ao pernambucano.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a via alagada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação realizou uma interdição parcial no trecho, que fica na altura da cidade de Alhandra, na Paraíba.

Máquinas estão no local realizando a limpeza da pista. Ainda de acordo com a PRF, não houve registro de alagamentos na BR-101 em Pernambuco. A via foi completamente liberada por volta das 18h, segundo a corporação.

