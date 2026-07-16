Acidente entre carro e moto deixa dois mortos e quatro feridos em Araripina, no Sertão

O condutor da motocicleta, de 31 anos, faleceu no local. Ele era inabilitado

Colisão entre carro e moto deixou dois mortos e quatro feridos em Araripina, no Sertão (Divulgação/PRF)

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas e quatro feridas na noite desta quarta-feira (15), no km 45 da BR-316, em Araripina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre os veículos aconteceu por volta das 21h. O condutor da motocicleta, de 31 anos, faleceu no local. Ele era inabilitado.

A passageira da moto, por sua vez, foi encaminhada para a UPA de Trindade. A jovem de 19 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

O motorista e três passageiros do carro ficaram feridos e foram encaminhados para a UPA de Araripina. O caso será investigado pela Polícia Civil.

