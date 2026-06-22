Pernambuco tem 93 mil motos a mais que carros nas ruas

Dados são do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-PE). Em abril de 2025, a quantidade de veículos de duas rodas ultrapassou a de veículos de passeio pela primeira vez

Segundo o Detran-PE, 49.770 novas motos foram registradas nos primeiros cinco meses deste ano no estado (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Pouco mais de um ano depois de a quantidade de motos ultrapassar o número de carros em Pernambuco, agora os veículos de duas rodas têm excedente de 93 mil em relação aos veículos de passeio no estado. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE).

Atualmente, 1.660.364 veículos de duas rodas (motocicletas, motonetas e ciclomotores) são registrados no território pernambucano, em contraponto aos 1.567.307 veículos de passeio. A diferença exata é de 93.057.

De acordo com o Detran-PE, a frota de veículos de Pernambuco, ao todo, é de 3.920.928, o que significa dizer que a quantidade de motos equivale a 42,3% do total de veículos. O Diario de Pernambuco noticiou em primeira mão quando o número de motos superou os carros. O fato aconteceu em abril de 2025. À época, o Detran-PE afirmou preocupação com o cenário.

Novas motos

Ainda conforme o painel de estatísticas do Detran-PE, só neste ano, 49.770 novas motos foram registradas nos primeiros cinco meses deste ano no estado. A média mensal é de 9.554. Em 2025, foram registrados 39.833 novos veículos entre janeiro e maio, 7.937 a menos que este ano.

Recife é a cidade com maior quantidade de motos em Pernambuco, com 173.401. Petrolina tem o segundo maior número, com 71.491. Jaboatão dos Guararapes tem a terceira maior contabilização, com 68.088.

Olinda fica em quarto lugar com 45.369 motos, enquanto Paulista tem 71.491, ficando em quinto lugar.