Desabamento de imóvel deixa cinco feridos nesta sexta-feira (17) no Recife

A queda de uma laje deixou quatro homens e uma mulher feridos. O imóvel fica localizado na Rua da Saudade, no bairro da Boa Vista

Laje desabou em cima de local que funcionava uma gráfica (Rafael Vieira/ DP Foto)

O desabamento de uma laje em um imóvel localizado, na Rua da Saudade, no bairro da Boa Vista, na manhã desta sexta-feira (17), deixou quatro pessoas feridas. As vítimas são quatro homens de 43, 49, 58 e 67 anos, e uma mulher de 27 anos.

No momento do acidente, quatro pedreiros trabalhavam na parte superior do estabelecimento. Na parte de baixo funcionava uma gráfica. Sete pessoas estavam no comércio, quatro funcionários, e uma mulher que tem uma banca de jogo do bicho e dois clientes.

O resgate das vítimas foi feito pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram socorridas para o Hospital da Restauração, no Derby, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões e para uma unidade de saúde particular.