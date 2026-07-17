Cabo Verde não perdeu no tempo regulamentar para as finalistas da Copa 2026

Jogadores de Cabo Verde (Divulgação/Fifa)

O "campeão moral". Eliminada na segunda fase da Copa do Mundo, Cabo Verde encerrou sua participação com uma campanha que ganhou ainda mais destaque após a definição da final do torneio. Em sua primeira participação em um Mundial, a seleção africana mostrou competitividade diante de duas das principais forças da competição: Espanha e Argentina.

O dado que chama atenção é que Cabo Verde não perdeu para nenhuma das duas finalistas no tempo regulamentar. Na estreia, a equipe encarou a Espanha e segurou um empate por 0 a 0, em uma atuação marcada pela segurança defensiva e pelas grandes defesas do goleiro Vozinha. O resultado fez com que os cabo-verdianos fossem a única seleção a terminar uma partida contra os espanhóis sem sofrer gols naquela edição da Copa.

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Na segunda fase, o desafio foi contra a Argentina. Mais uma vez, Cabo Verde resistiu durante os 90 minutos e terminou o confronto empatado em 1 a 1. A seleção africana saiu atrás no placar, mas reagiu e conseguiu a igualdade com Deroy Duarte. Na prorrogação, porém, os argentinos levaram a melhor e venceram por 3 a 2, encerrando o sonho cabo-verdiano no Mundial.

Apesar da eliminação, Cabo Verde deixou a competição com uma marca histórica: quatro partidas disputadas e nenhum revés no tempo regulamentar. Além dos empates contra Espanha e Argentina, a equipe também ficou na igualdade diante de Uruguai e Arábia Saudita, consolidando uma participação de destaque em sua primeira Copa do Mundo.