Protestos interditam as duas vias da Avenida Recife nesta sexta-feira (10)

Este é o terceiro dia consecutivo de mobilizações promovidas por grupos populares na Região Metropolitana do Recife em defesa do pagamento do benefício pelo Governo de Pernambuco

As duas vias da Avenida Recife estão interditadas (Reprodução/Redes Socias)

Um protesto realizado nesta sexta-feira (10) bloqueia a Avenida Recife, na Zona Sul da capital, nos dois sentidos. Os manifestantes cobram o pagamento do auxílio-moradia destinado às famílias atingidas pelas chuvas.

O grupo interditou a via ateando fogo em pneus. Este é o terceiro dia consecutivo de protestos promovidos por grupos populares na Região Metropolitana do Recife em defesa do pagamento do benefício dado Governo de Pernambuco.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local.

Matéria em atualização.