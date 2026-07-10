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Protestos interditam as duas vias da Avenida Recife nesta sexta-feira (10)

Este é o terceiro dia consecutivo de mobilizações promovidas por grupos populares na Região Metropolitana do Recife em defesa do pagamento do benefício pelo Governo de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/07/2026 às 07:52

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As duas vias da Avenida Recife estão interditadas/Reprodução/Redes Socias

As duas vias da Avenida Recife estão interditadas (Reprodução/Redes Socias)

Um protesto realizado nesta sexta-feira (10) bloqueia a Avenida Recife, na Zona Sul da capital, nos dois sentidos. Os manifestantes cobram o pagamento do auxílio-moradia destinado às famílias atingidas pelas chuvas.

O grupo interditou a via ateando fogo em pneus. Este é o terceiro dia consecutivo de protestos promovidos por grupos populares na Região Metropolitana do Recife em defesa do pagamento do benefício dado Governo de Pernambuco.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local.

Matéria em atualização.

Avenida Recife , interdição , Protesto
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