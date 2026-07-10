Protestos interditam as duas vias da Avenida Recife nesta sexta-feira (10)
Este é o terceiro dia consecutivo de mobilizações promovidas por grupos populares na Região Metropolitana do Recife em defesa do pagamento do benefício pelo Governo de Pernambuco
Publicado: 10/07/2026 às 07:52
As duas vias da Avenida Recife estão interditadas (Reprodução/Redes Socias)
Um protesto realizado nesta sexta-feira (10) bloqueia a Avenida Recife, na Zona Sul da capital, nos dois sentidos. Os manifestantes cobram o pagamento do auxílio-moradia destinado às famílias atingidas pelas chuvas.
O grupo interditou a via ateando fogo em pneus. Este é o terceiro dia consecutivo de protestos promovidos por grupos populares na Região Metropolitana do Recife em defesa do pagamento do benefício dado Governo de Pernambuco.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local.
Matéria em atualização.