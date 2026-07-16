Viatura da PM capota após colisão no bairro do Prado, no Recife

Acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Abdias de Carvalho e General San Martin. Dois policiais foram levados para uma UPA

Viatura da PMPE capotou com a colisão (Reprodução/Rede Social)

Uma viatura do 12º Batalhão da Polícia Militar se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (16). A clisão aconteceu no cruzamento das avenidas Engenheiro Abdias de Carvalho e General San Martin, no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife. Com o impacto, a viatura capotou.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), dois policiais foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Torrões. Os outros dois integrantes da guarnição não sofreram ferimentos.

Ainda segundo a corporação, o motorista do outro veículo envolvido permaneceu no local e não se feriu.

O Corpo de Bombeiros Militar prestou apoio à ocorrência, e o órgão de trânsito foi acionado para adotar as medidas cabíveis.