Ônibus é destruído por incêndio no Cabo de Santo Agostinho

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura de combate a incêndio foi enviada para atuar no local por volta das 6h25

Ônibus foi destruído por incêndio no Cabo de Santo Agostinho (Reprodução/WhatsApp)

Um ônibus pegou fogo no começo da manhã desta quinta-feira (16), no bairro da Charneca, nas proximidades da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura de combate a incêndio foi enviada para atuar no local por volta das 6h25.

A ocorrência foi finalizada por volta das 7h. Não há registros de vítimas.

