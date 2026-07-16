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Ônibus é destruído por incêndio no Cabo de Santo Agostinho

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura de combate a incêndio foi enviada para atuar no local por volta das 6h25

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/07/2026 às 09:17

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Ônibus foi destruído por incêndio no Cabo de Santo Agostinho/Reprodução/WhatsApp

Ônibus foi destruído por incêndio no Cabo de Santo Agostinho (Reprodução/WhatsApp)

Um ônibus pegou fogo no começo da manhã desta quinta-feira (16), no bairro da Charneca, nas proximidades da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura de combate a incêndio foi enviada para atuar no local por volta das 6h25.

A ocorrência foi finalizada por volta das 7h. Não há registros de vítimas.

Veja também:

Cabo de Santo Agostinho , incêndio , ônibus
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