Homem é preso com mais de 11 kg de drogas em Caruaru

Durante a ocorrência, o suspeito informou que havia mais drogas armazenadas na residência da ex-companheira

Drogas apreendidas com o suspeito (Divulgação/PMPE)

Um homem, de 28 anos, foi preso por tráfico de entorpecentes em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o suspeito carregava uma quantidade expressiva de cocaína.

Durante a ocorrência, o homem informou que havia mais drogas armazenadas na residência da ex-companheira.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma quantidade ainda maior de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 4,2 quilos de cocaína, 7,650 quilos de maconha, uma balança de precisão e uma motocicleta. Além do suspeito, outros envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Caruaru para os demais procedimentos jurídicos.