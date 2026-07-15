UFPE convoca candidatos da lista de espera do Sisu+ para envio de documentos

Estudantes terão até o dia 20 de julho para enviar os documentos solicitados

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou a primeira convocação da lista de espera do Sisu+, etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) criada pelo Ministério da Educação (MEC) para preencher vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior. Os candidatos convocados devem realizar a pré-matrícula por meio do envio da documentação entre os dias 15 e 20 de julho, exclusivamente pelo Sistema de Gestão de Processos Seletivos (Sigps).

De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), apenas os estudantes que constam na lista nominal divulgada nesta terça-feira (14) devem encaminhar os documentos exigidos para a modalidade de ingresso na qual foram aprovados.

A universidade orienta que os arquivos sejam enviados em formato PDF e dentro dos limites de tamanho estabelecidos no edital, além de recomendar o uso de computador para evitar falhas durante o processo de upload.

Após o envio, o candidato recebe uma confirmação por e-mail e deve acompanhar a análise da documentação diretamente na plataforma Sigps.

Os candidatos retardatários poderão enviar a documentação apenas no dia 21 de julho. Quem realizar o procedimento nessa data terá o mesmo dia para efetuar eventual reenvio de documentos, caso seja necessário corrigir pendências.

O prazo também vale para candidatos que tiveram a documentação negada na pré-matrícula ou receberam parecer inconclusivo das comissões de heteroidentificação ou de verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD), situação que ocorre, por exemplo, quando os arquivos enviados apresentam qualidade insuficiente para análise.

Os candidatos cotistas que receberem parecer desfavorável das comissões poderão apresentar recurso até 23 de julho, por e-mail. As bancas de reavaliação serão realizadas de forma presencial, no Campus Recife, em 27 de julho, conforme cronograma da Prograd.

A lista dos candidatos com cadastro efetivado na primeira convocação da lista de espera do Sisu+ será publicada até o dia 28 de julho, na página do Sisu UFPE. Segundo a universidade, os estudantes aprovados serão matriculados automaticamente nas disciplinas do primeiro período.