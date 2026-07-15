Fotos revelam cenário de abandono em abrigo de mulher presa por maus-tratos no Recife

Animais foram encontrados em situações degradantes (Foto: Reprodução)

As imagens registradas durante a operação que terminou com a prisão em flagrante de uma mulher de 29 anos por maus-tratos a animais mostram as condições degradantes em que dezenas de cães e gatos viviam em um abrigo improvisado no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

Os registros, anexados ao inquérito da Polícia Civil, mostram ambientes tomados por fezes e urina, animais extremamente magros, infestados por carrapatos e pulgas, além de um cão encontrado morto, outro agonizando e uma gata sem vida no quintal.

A operação foi realizada na terça-feira (14) por equipes da Delegacia do Meio Ambiente (Depoma) e do Gabinete de Proteção Animal da Prefeitura do Recife. Segundo o auto de prisão em flagrante, a fiscalização encontrou 38 animais, sendo 36 cães e duas gatas, distribuídos em três imóveis utilizados pela responsável pelo abrigo Transpet. Todos foram apreendidos durante a ação.

Os depoimentos colhidos no inquérito detalham um ambiente considerado insalubre pelos fiscais. Conforme a médica veterinária Marília de Moura Costa, havia acúmulo de urina e fezes em diversos cômodos, forte odor e cães com escore corporal grau 1, classificação que indica magreza extrema.

Os animais também apresentavam elevada infestação por ectoparasitas, como carrapatos e pulgas.

Durante a vistoria, a equipe encontrou um cão preso por uma corrente curta e uma cadela mantida isolada por estar no cio. Também foi localizada uma cadela morta recentemente, ainda sem rigidez cadavérica e com severa infestação de carrapatos.

Questionada, a responsável pelo abrigo apresentou uma receita veterinária emitida em abril, mas os fiscais informaram que não foi possível confirmar se o documento correspondia ao animal encontrado sem vida.

Em outro cômodo, uma cadela foi encontrada em estado comatoso, com tremores, prostração extrema e deitada sobre as próprias fezes e urina. Diante da gravidade do quadro, o animal foi resgatado e encaminhado imediatamente ao Hospital Veterinário do Recife. Segundo o fiscal Pedro Luís Botelho Paes, durante o transporte foi constatado que a cadela também apresentava miíase, infestação provocada por larvas de moscas.

Além dos cães, os agentes localizaram uma gata morta na área externa de um dos imóveis. A situação levou a equipe técnica do Gabinete de Proteção Animal a concluir que havia indícios de maus-tratos, o que motivou a prisão em flagrante da responsável pelo abrigo.

Em depoimento à polícia, a dona do abrigo negou ter praticado maus-tratos de forma intencional. Ela atribuiu as condições do abrigo a dificuldades financeiras agravadas pelas enchentes que atingiram o bairro de Jardim São Paulo e afirmou que perdeu clientes após denúncias divulgadas nas redes sociais.



Segundo a investigada, muitos dos animais já chegaram ao local doentes, debilitados e desnutridos, e ela fazia o tratamento possível dentro de suas limitações financeiras.

A mulher foi autuada pelo crime de maus-tratos a cães e gatos, previsto na Lei de Crimes Ambientais, mas irá responder em liberdade. O caso segue sendo investigado pela Delegacia do Meio Ambiente.

