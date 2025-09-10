Cinco filhotes de cães são salvos em incêndio no Agreste 

Caso foi registrado em Brejo da Madre de Deus. Segundo bombeiros, não houve vítimas

Equipe de bombeiros resgatou filhotes em incêndio (Divulgação/Bombeiros)

Cinco filhotes de cães foram resgatados pelos bombeiros durante um incêndio em uma residência no Agreste,

O caso foi registrado na segunda (8) e divulgado nesta quarta (10).

Ainda segundo os bombeiros, o sinistro aconteceu na Rua da Lama, bairro de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus. Não houve vítimas humanas.

Por nota, o Corpo de Bombeiros disse que a equipe, composta pelo sargento Ênio, cabos Wallace e Corsino e a soldado Lúcia, atuou rapidamente após receber o chamado.

Os militares entraram na residência e encontraram dois filhotes no quintal, área não atingida pelo fogo, e outros três sob uma cama em um dos cômodos, que foi parcialmente atingido pelas chamas.

Os animais, todos sem raça definida, foram entregues sem ferimentos ao AME Animal de Santa Cruz do Capibaribe, que ficou responsável pelos cuidados.