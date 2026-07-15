Cães e gatos são encontrados mortos e mais de 40 animais desnutridos em abrigo no Recife

Operação da Prefeitura do Recife encontrou animais caquéticos e água contaminada em quatro casas de Jardim São Paulo; suspeita já é ré em outro caso no TJPE

Animais foram resgatados em quadro de desnutrição em Jardim São Paulo (Seda/Divulgação)

Mais de 40 animais foram encontrados em situação de desnutrição em quatro casas localizadas na Rua Alvenópolis, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (14). Em um dos imóveis, um cão e um gato estavam mortos, enquanto outro cão agonizava. Uma mulher de 29 anos foi presa.

Informações preliminares apontam que Rosilane Leopoldina de Oliveira, conhecida como Rose Leopoldina, afirmava manter um abrigo para animais domésticos em situação de abandono por meio de uma empresa própria, chamada Transpet, citada no boletim de ocorrência. Para isso, ela recebia doações de terceiros.

A cuidadora já é ré em um processo no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no qual moradores de um condomínio em Gravatá, no Agreste do Estado, afirmam ter pago R$ 5,9 mil pelo resgate de 10 cães adultos, incluindo imunização e vermifugação. O paradeiro desses animais é desconhecido.

A situação encontrada nas quatro casas, no entanto, revelou um cenário desolador. De acordo com a Secretaria Executiva de Direitos Animais (Seda), da Prefeitura do Recife, os imóveis não apresentavam condições adequadas para abrigar os animais. "Os cães estavam caquéticos, o lugar estava tomado por urina e havia água contaminada", destacou o secretário da pasta, Felipe Ribeiro, que esteve no local.

Vizinhos relataram que Rose Leopoldina descartava os corpos dos animais mortos em um canal conhecido como La Roque, próximo à Avenida Leandro Barreto. Durante a operação, os agentes de proteção animal foram aplaudidos pelos moradores.

As denúncias haviam sido registradas cinco dias antes pelos canais de atendimento do órgão municipal e reforçadas pelo deputado estadual Romero Albuquerque, reconhecido por sua atuação em defesa da causa animal.

Quatro animais precisaram ser encaminhados ao Hospital Veterinário 24 Horas, no bairro do Cordeiro, também na Zona Oeste. "Todos ficarão sob a tutela de Romero Albuquerque e, posteriormente, serão encaminhados para adoção", afirmou Felipe Ribeiro.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) registrou uma ocorrência de crueldade contra cães e gatos e que as diligências seguem em andamento até o esclarecimento dos fatos.

Denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas no Recife por meio da Central de Atendimento do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone (81) 3355-1670, ou pelo serviço SOS Animal, disponível no aplicativo Conecta Recife.