Cinco cães de abrigo morrem em Caruaru durante queima de fogos com estampido no São João

Espaço atende cachorros, gatos, porcos, répteis e equinos (Foto: Reprodução/Instagram)

O uso de fogos de artifícios com estampido causou a morte de cinco cachorros que viviam no Abrigo São Francisco de Assis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na noite de segunda-feira (23), na prévia de São João. O caso foi compartilhado nas redes sociais do abrigo pelo responsável pelo local, Vandeilson de Lima, de 32 anos.

De acordo com ele, os fogos foram soltos em frente ao abrigo, que acolhe cerca de 120 animais, por volta das 19h, quando ele havia acabado de deixar o local. “Eu fiquei apavorado e corri para socorrer o cachorro que estava mais necessitado. Quando escutei os animais, corri de volta para o abrigo, acendi os refletores e vi que eles estavam apavorados devido ao barulho”, relatou.

Vandeilson acredita que os responsáveis pela ação não devem morar na rua do abrigo, uma vez que a vizinhança tem conhecimento do espaço e os prejuízos que fogos de artifício causam aos cachorros.

O medo destes animais de fogos se dá principalmente devido à sua audição mais sensível, que os permite ouvir sons em frequências que os humanos não conseguem. Além disso, a natureza repentina e imprevisível dos fogos pode ativar o instinto de fuga e alerta de ameaça, desencadeando medo e ansiedade.

Pela ausência de câmeras e testemunhas, nenhum suspeito foi localizado até o momento. Vandeilson afirma que pretende registrar um Boletim de Ocorrência na quinta-feira (26). Colaboradores do espaço se colocaram à disposição para inserir câmeras no local, segundo o responsável.

“Essa é a primeira vez que isso acontece e eu estou abismado. As pessoas que moram aqui na frente do abrigo sabem que não podem soltar fogos porque é um abrigo. Provavelmente isso foi feito por algum jovem, algum maloqueiro por maldade para atingir os animais. Eu ainda não estou acreditando no que aconteceu porque a gente luta para que os animais fiquem melhor e sejam adotados. Os animais que morreram já estavam mais sensíveis”, conta Vandeilson.

A queima e soltura de fogos de artifício com estampido são proibidas em Pernambuco pela Lei nº 17.195/2021 com o objetivo de proteger animais, pessoas com sensibilidade auditiva e o meio ambiente.

Esta altera a Lei nº 15.736/2016 e proíbe a queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com efeito sonoro ruidoso, com estampidos, nas classes C e D do Decreto-Lei Federal nº 4.238/1942, em todo o território de Pernambuco, em eventos festivos ou de entretenimento, de caráter público ou privado, em ambiente aberto.

O descumprimento da lei acarreta multas que variam de R$ 500 a R$ 100 mil, dependendo da gravidade da infração e da área onde ocorreu.