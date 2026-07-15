Novo manto de Nossa Senhora do Carmo é apresentado para procissão no Recife

Peça será usada na procissão desta quinta-feira (16) e faz referência aos 775 anos da tradição da entrega do Santo Escapulário, um dos principais símbolos da espiritualidade carmelita

Imagem de Nossa Senhora do Carmo recebe novo manto (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

A imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo recebeu, na noite desta quarta-feira (15), um novo manto que será utilizado durante a tradicional procissão da padroeira do Recife, nesta quinta-feira (16). A peça foi apresentada aos fiéis na Basílica do Carmo, durante a celebração das Vésperas Solenes, e tem como tema os 775 anos da tradição da entrega do Santo Escapulário a São Simão Stock, um dos principais marcos da espiritualidade carmelita.

A veste reúne símbolos bíblicos e elementos que remetem à devoção mariana cultivada pela Ordem Carmelita ao longo dos séculos.

A tradição de confeccionar um novo manto para Nossa Senhora do Carmo a cada edição da festa é um dos momentos mais aguardados pelos devotos. A veste representa a proteção maternal atribuída à Virgem Maria.

Neste ano, o projeto foi assinado por André Phillipe Ralph, membro da Ordem Terceira do Carmo do Recife. A confecção ficou sob responsabilidade da devota Maria Lizete Feitosa, enquanto o bordado e a aplicação das pedrarias foram executados por Fábio Ítalo, especialista em vestes litúrgicas que também participou da elaboração do manto de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará.

A criação foi inspirada na espiritualidade do Carmelo, na tradição bíblica e na história da própria imagem peregrina. O destaque é a referência ao Santo Escapulário, símbolo da Ordem Carmelita que, segundo a tradição católica, foi entregue pela Virgem Maria a São Simão Stock, superior-geral da Ordem, em 1251, como sinal de proteção e compromisso com a vida cristã.

A celebração deste ano marca os 775 anos desse episódio, considerado um dos principais pilares da devoção a Nossa Senhora do Carmo.

O carro-andor que conduzirá a imagem durante a procissão utilizará lírios, rosas, orquídeas e cravos, em uma composição que visa valorizar os tons marfim e a seda da veste. Parte das flores foi trazida de Holambra, em São Paulo, e outra parte foi produzida em Pernambuco.

Após a apresentação do novo manto, a imagem peregrina foi conduzida para a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, onde permaneceu em preparação para a procissão desta quinta-feira.

Dia da padroeira reúne milhares de fiéis

A principal celebração da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo ocorre na quinta-feira (16), data em que a Igreja Católica celebra a padroeira da cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco. A programação também é marcada pelos jubileus dos 775 anos da tradição do Santo Escapulário e dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

As atividades começam às 3h30, com a abertura da Basílica do Carmo para receber os peregrinos. A primeira missa será celebrada às 4h e, ao longo do dia, serão realizadas 23 celebrações entre a Basílica e o Claustro do Convento.

Entre os principais momentos da programação estão a Missa Festiva, às 8h, presidida pelo reitor da Basílica do Carmo, frei Cidmário Bezerra; a Missa Solene, às 10h, presidida por dom Josivaldo José Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife; e a Missa Campal das 16h30, no Pátio do Carmo, presidida por dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo da Diocese de Mossoró (RN).

Após a celebração campal, a imagem peregrina seguirá em procissão pelas ruas do bairro de Santo Antônio, percorrendo a Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Praça da República, Rua do Sol, Avenida Guararapes e Avenida Dantas Barreto, antes de retornar ao Pátio do Carmo.

A programação será encerrada às 19h30, com apresentação cultural do padre Damião Silva.