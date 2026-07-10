Festa de Nossa Senhora do Carmo movimenta o Recife com programação religiosa

Celebração da padroeira da capital terá missas, apresentações culturais e shows até o dia 16 de julho. Feriado também altera o funcionamento do comércio

Missa na Basílica do Carmo ((Foto: Rafael Vieira/DP))

Na próxima quinta-feira (16), o Recife celebra a Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Neste ano, a celebração tem como tema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o escapulário, sinal de consagração" e o lema "Exulto de alegria no Senhor, pois Ele me revestiu com vestes de salvação".

Segundo a Igreja, 2026 marca um duplo jubileu. Um deles celebra os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. O outro lembra os 775 anos da tradição da entrega do escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock. De acordo com a tradição católica, o religioso carmelita recebeu da Virgem Maria o escapulário como sinal de proteção, consagração e compromisso com a vida cristã.

O aposentado Marcônio José, de 83 anos, usa o escapulário desde os 14. "Não tiro para nada. Me sinto protegido e tenho certeza de que ela intercede pela minha vida e pela da minha família", conta. O idoso passou por uma cirurgia cardíaca de grande porte há cinco anos e atribui à padroeira momentos marcantes de sua vida.

"Quando era jovem, morei em uma pensão que desabou. Eu não estava no local naquele momento. Infelizmente, duas pessoas morreram. Tenho certeza de que foi um livramento de Nossa Senhora do Carmo", afirma.

Até o dia da padroeira, a programação contará com atividades diárias. Diversas missas serão celebradas ao longo do dia e, a partir das 19h30, haverá apresentações culturais.

No dia 16 de julho, a programação começa ainda na madrugada. Na Basílica do Carmo, a primeira missa será celebrada às 4h, seguindo com missas de hora em hora ao longo do dia.

No Claustro do Convento, a primeira celebração acontece às 5h30, também com missas em intervalos de uma hora.

Entre os principais momentos da programação na Basílica estão a Missa Festiva, às 8h, com participação de diversos corais do Recife; a Missa Solene, às 10h, cantada pelo Coral do Carmo do Recife; o show de Flávio Pio, às 15h; a Missa Campal, às 16h30; e, às 19h30, o show do padre Damião Silva.

O que abre e fecha

Como o Dia de Nossa Senhora do Carmo é feriado municipal no Recife, haverá alterações no funcionamento de órgãos públicos, shoppings e estabelecimentos comerciais.

Confira os horários dos principais centros de compras:

Shopping Recife: das 12h às 21h.

RioMar Recife: das 12h às 21h. O Parque Gourmet funcionará das 11h30 às 22h.

Shopping Tacaruna: das 12h às 21h.

Plaza Shopping: lojas das 12h às 21h. A Fazendinha do Plaza funcionará das 14h às 20h, e o cinema UCI Kinoplex seguirá a programação normal.

Shopping ETC: das 12h às 18h.

Trânsito

A Avenida Dantas Barreto, no trecho em frente ao Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio, está interditada desde a última o dia 1º de julho, por determinação da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A interdição ocorre em razão da Festa de Nossa Senhora do Carmo e também altera o itinerário de diversas linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), equipes de fiscalização acompanham a operação para orientar motoristas e usuários do sistema.