Festa de Nossa Sra. do Carmo: confira programação do feriado da padroeira do Recife

Feriado de Nossa Senhora do Carmo contará com missas, celebrações e muita fé pela padroeira do Recife

Missa na Basílica do Carmo ((Foto: Rafael Vieira/DP))

O Dia de Nossa Senhora do Carmo, celebrado nesta quinta-feira (16), é um feriado marcado pela devoção e pela fé na padroeira do Recife. A data tem grande importância para a cidade e para milhares de fiéis, que vêm até de outras localidades para participar das celebrações.

A Virgem do Carmo foi declarada Padroeira Secundária do Recife em 1909 pelo papa Pio X. O reconhecimento veio após um forte movimento popular em favor da santa. O apoio da população foi comprovado por meio de livros de assinaturas enviados ao Vaticano, que concedeu o título.

Desde então, a relação entre o Recife e Nossa Senhora do Carmo permanece fortalecida. Todos os anos, o dia 16 de julho é marcado por uma extensa programação religiosa em homenagem à padroeira.

Neste ano, a celebração tem como tema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o escapulário, sinal de consagração" e o lema "Exulto de alegria no Senhor, pois Ele me revestiu com vestes de salvação".

Segundo a Igreja, a festa deste ano é marcada por um duplo jubileu. Um deles celebra os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. O outro recorda os 775 anos da tradição da entrega do escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock.

Confira a programação desta quarta-feira (15) e quinta-feira (16)



Quarta-feira (15)

Ao longo desta quarta-feira (15), serão celebradas 18 missas na Basílica do Carmo e no Claustro do Convento. Na Basílica, as celebrações ocorrerão às 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h. Já no Claustro do Convento, as missas serão celebradas às 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

Às 16h30, será realizada a cerimônia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo. Em seguida, às 18h, acontece a celebração das Vésperas Solenes, presidida pelo reitor da Basílica do Carmo, frei Cidmário Bezerra.

Dia de Nossa Senhora do Carmo

Na quinta-feira (16), a programação terá início às 4h e será encerrada com a Missa Solene Campal, às 16h30, presidida por Dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo da Diocese de Mossoró (RN).

Após a missa, os fiéis seguirão em procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais vias do Centro do Recife, encerrando os 11 dias de programação religiosa da festa e reunindo milhares de devotos em uma das maiores manifestações públicas de fé de Pernambuco.

Abre e fecha

Em razão do feriado de Nossa Senhora do Carmo, o comércio do Centro do Recife permanecerá fechado na quinta-feira (16), segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Sindilojas Recife).

Já os shoppings da Região Metropolitana do Recife funcionarão em horário especial.

Recife

Na capital pernambucana, os shoppings Recife, RioMar, Tacaruna e Plaza funcionarão das 12h às 21h. O Shopping Boa Vista abrirá das 11h às 19h, enquanto o ETC funcionará das 12h às 18h. Já o Shopping de Afogados estará aberto das 9h às 18h.

Olinda

O Shopping Patteo Olinda funcionará das 9h às 22h.

Paulista

O Paulista North Way Shopping funcionará das 9h às 22h.

Camaragibe

O Camará Shopping abrirá das 10h às 22h.

Jaboatão dos Guararapes

O Shopping Guararapes funcionará das 9h às 22h.

Cabo de Santo Agostinho

O Shopping Costa Dourada abrirá das 9h às 22h.

Igarassu

O Shopping Igarassu funcionará das 9h às 21h.

Moreno

O Recife Outlet funcionará das 9h às 21h.

Ônibus

Com a interdição da pista principal da Avenida Dantas Barreto, no trecho em frente ao Pátio do Carmo, diversas linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) tiveram os itinerários alterados para garantir a operação durante o período de bloqueio.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, as mudanças permanecerão enquanto durar a interdição da via. Equipes de fiscalização seguem acompanhando a operação para orientar motoristas e passageiros.

O consórcio recomenda que os usuários programem seus deslocamentos com antecedência e fiquem atentos aos desvios e às informações divulgadas pelos canais oficiais do Grande Recife e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A relação completa das linhas com itinerários alterados está disponível no site do Grande Recife Consórcio de Transporte.