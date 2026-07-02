UFPE abre concurso para professores com 41 vagas com salários de até R$ 13,7 mil

Inscrições seguem até o dia 18 de agosto e devem ser feitas pela internet

Inscrições para o concurso devem ser feitas pela internet (Foto: Freepik)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu concurso público para preencher 41 vagas de professor do magistério superior nos campi do Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. As inscrições começam no dia 18 de julho e seguem até 16 de agosto, exclusivamente pela plataforma SigRH. A remuneração total pode chegar a R$ 13.753,96 para candidatos com doutorado em regime de dedicação exclusiva.

As vagas são destinadas à classe A, nível 1, da carreira do Magistério Superior, com regimes de trabalho de 20 horas semanais ou 40 horas com dedicação exclusiva. Além do vencimento básico, os aprovados recebem retribuição por titulação, o que eleva a remuneração.

Para dedicação exclusiva, os salários variam entre R$ 7.676,63 (especialização), R$ 9.595,78 (mestrado) e R$ 13.753,96 (doutorado). Já para a jornada de 20 horas, a remuneração total varia de R$ 3.518,48 a R$ 5.037,78, conforme a titulação.

O edital prevê oportunidades distribuídas em diversas áreas de conhecimento dos centros acadêmicos da universidade. As atividades incluem ensino presencial e a distância, além de pesquisa, extensão, inovação e participação em atividades administrativas da instituição.

O processo seletivo contará com quatro etapas obrigatórias, sendo elas a prova escrita, prova didática, defesa de memorial e prova de títulos. As três primeiras têm caráter eliminatório, enquanto a avaliação de títulos é classificatória.

Em algumas áreas, também poderão ser exigidas prova didático-prática e defesa de plano de trabalho, conforme previsto nas informações complementares de cada vaga.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do sistema SigRH. A taxa de inscrição é de R$ 239 e deverá ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada pelo próprio sistema. No ato da inscrição, os candidatos também deverão anexar documento oficial de identificação e o currículo com os documentos comprobatórios, organizados conforme o barema da área escolhida.

Do total de vagas, 26 são para ampla concorrência, 10 são reservadas para candidatos negros, uma para indígenas, uma para quilombolas e três para pessoas com deficiência, conforme a política de ações afirmativas adotada pela universidade.

O concurso terá validade de dois anos, contados da homologação do resultado, prevista para ocorrer até janeiro de 2027, podendo ser prorrogado por igual período. A UFPE orienta os candidatos a acompanharem todas as etapas, comunicados e eventuais retificações por meio da área de concursos do SigRH, onde também está disponível o edital completo.