UFPE anuncia oferta de 307 vagas, em 13 cursos, pelo Sisu para 2º semestre de 2026

O detalhamento das vagas por meio do Sisu+ para será divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) por meio do portal Sisu UFPE

UFPE, em Caruaru (Foto: Reprodução/UFPE)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai ofertar 307 vagas em 13 cursos de graduação presenciais para ingresso no segundo semestre letivo de 2026, por meio do Sisu+ 2026.2.

As oportunidades estão distribuídas entre o Campus Recife e os centros acadêmicos do Agreste (CAA), em Caruaru, e do Sertão (CAS), em Sertânia.

O Sisu+ é uma etapa complementar que tem como objetivo o preenchimento das vagas remanescentes após a conclusão da etapa regular do Sisu 2026, utilizando, para fins de classificação, as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2023, 2024 e 2025.

Para concorrer às vagas remanescentes oferecidas na etapa complementar Sisu+ 2026.2, o candidato deve ter participado da etapa regular do Sisu 2026 e atender aos critérios nacionais estabelecidos no Edital nº 29/2026 do MEC.

O quantitativo de vagas da UFPE, bem como os pesos e as notas mínimas exigidas nas provas do Enem, estão definidos nas resoluções nº 4 e nº 5, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe/UFPE), publicadas no Boletim Oficial nº 94.

No Campus Recife, a UFPE disponibilizará 64 vagas, distribuídas entre os cursos de Engenharia Civil (12 vagas), Engenharia de Alimentos (11 vagas), Engenharia de Materiais (três vagas), Engenharia de Telecomunicações (sete vagas), Engenharia Eletrônica (11 vagas), Engenharia Naval (11 vagas) e Engenharia Química (nove vagas), todos na modalidade bacharelado.

No Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, serão ofertadas 68 vagas, sendo 37 para o curso de Engenharia Civil (bacharelado) e 31 para Engenharia de Produção (bacharelado).

Completando a distribuição regional, o Centro Acadêmico do Sertão (CAS), localizada na cidade de Sertânia, disponibilizará 175 vagas.

Desse total, 50 serão destinadas ao curso de Engenharia de Energias Renováveis (bacharelado); 50 para Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (bacharelado); 40 para Gestão Pública (bacharelado); e 35 para História (licenciatura).

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.711/2012, e suas alterações, a UFPE adotará, para todos os cursos, a reserva de, no mínimo, 50% das vagas para os estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

Dentro desse percentual, serão asseguradas vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e para pessoas com deficiência, em percentuais específicos.

O detalhamento das vagas entre ampla concorrência e cotas serão divulgados pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) por meio do portal Sisu UFPE.