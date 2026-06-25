Crime de abuso sexual infantojuvenil pela internet é alvo de operação da PF em Pernambuco

Além de Pernambuco, operação da PF contra crimes de abuso sexual infantojuvenil cumpriu mandados de busca e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal, nesta quinta (25)

Agentes da PF em operação (Foto: Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou a Operação Desmascarados, nesta quinta-feira (25), com o objetivo de reprimir crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados pela internet.

Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em Pernambuco e em outros 9 estados (AC, AL, AM, ES, GO, MG, PA, RJ e SP) e no DF.

A operação conta com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, por intermédio da 4ª Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia.

As investigações apontam que os suspeitos utilizavam perfis falsos em aplicativos de mensagens, passando-se por crianças e adolescentes para conquistar a confiança de vítimas menores de idade.

A partir desse contato, induziam as vítimas a produzir e a compartilhar imagens íntimas, que posteriormente eram disseminadas em grupos virtuais e em outros ambientes da internet.

Também foram identificados indícios de compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil e de troca de mensagens relacionadas à prática de crimes contra crianças e adolescentes, fatos que seguem sob apuração.

Os investigados poderão responder, conforme o caso, pelos crimes de armazenamento, de produção e de compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil.

Mas também por aliciamento de crianças e adolescentes pela internet, por estupro de vulnerável, por associação criminosa e por outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.

A operação busca reunir elementos probatórios, identificar outros envolvidos e interromper a continuidade dos crimes investigados, contribuindo para a proteção de crianças e de adolescentes.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas.

O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.

