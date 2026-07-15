Fies abre inscrições para o 2º semestre com mais de 3,5 mil vagas em Pernambuco

As inscrições seguem abertas até sexta-feira (17) e o resultado será divulgado em 30 de julho

Mais de 3,5 mil vagas do Fies são ofertadas em Pernambuco para o segundo semestre (Foto: Jose Cruz/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) abriu as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026. Em Pernambuco, estão sendo ofertadas 3.580 vagas em instituições privadas de ensino superior.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até sexta-feira (17), por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter feito pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação.

Ainda de acordo com o cronograma, o resultado da seleção será divulgado em 30 de julho. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar as informações da inscrição entre 31 de julho e 4 de agosto. Já a convocação da lista de espera ocorrerá no período de 7 a 24 de setembro

No ano, o MEC oferta 75,5 mil vagas nesta etapa do programa, distribuídas entre 1.274 instituições privadas, em 28.741 cursos e turnos. Somadas às vagas do primeiro semestre, a previsão é de mais de 112 mil oportunidades ao longo de 2026.

Pernambuco tem a oitava maior oferta de vagas do país nesta edição do Fies. São Paulo lidera, com 11.301 vagas, seguido por Bahia (9.244) e Minas Gerais (8.085).

Veja as quantidade de vagas por estado

São Paulo (11.3010)

Bahia (9.244)

Minas Gerais (8.085)

Ceará (5.479)

Rio de Janeiro (4.254)

Pará (3.740)

Pernambuco (3.580)

Paraná (3.436)

Maranhão (3.076)

Rio Grande do Sul (2.531)

Amazonas (2.308)

Paraíba (2.179)

Piauí (2.134)

Goiás (1.849)

Santa Catarina (1.587)

Alagoas (1.311)

Espírito Santo (1.306)

Distrito Federal (1.221)

Mato Grosso (1.210)

Rio Grande do Norte (1.159)

Rondônia (1.019)

Sergipe (1.007)

Mato Grosso do Sul (958)

Tocantins (636)

Amapá (393)

Acre (255)

Roraima (242)

