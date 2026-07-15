Matheus Vinícius vê período sem jogos como trunfo para o Santa Cruz: 'Tempo para melhorar'

Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz ( Paulo Paiva / FPF)

Em franca ascensão na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz ganhou um aliado importante para a reta decisiva da primeira fase: o tempo. O elenco tricolor terá um hiato de duas semanas sem jogos oficiais até o duelo contra o Figueirense, no dia 25, período que o zagueiro Matheus Vinícius projeta como fundamental para a recuperação física do grupo e correção de falhas táticas.

“Depende de pessoa para pessoa. É importante na questão do desgaste. Vamos ter um tempo melhor para se recuperar, vamos ter um tempo melhor pra gente melhorar o que tem que ser melhorado. Eu acho que vai ser muito importante, porque vamos ter mais tempo para melhorar”, avaliou o defensor.

Além do descanso, o período de treinos será utilizado para corrigir um ponto de debate recorrente em torno do time: o rendimento atuando como mandante. Embora o Santa Cruz venha somando os pontos necessários para se consolidar no G-8, o desempenho na Arena de Pernambuco tem sido alvo de oscilações e cobranças. O defensor reconheceu a dificuldade, mas garantiu que o grupo trabalha para dar uma resposta imediata.

“A gente sabe a importância de cada jogo e de cada adversário. A gente sabe desse ponto que vem sendo citado de jogar dentro de casa, de ter um pouco mais de dificuldade. Mas, temos conquistado o objetivo, a pontuação e estamos em busca de melhorar a cada dia para conquistar o máximo de pontos possíveis para classificar”, pontuou.

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Convocação às arquibancadas

Sabendo que o duelo contra o Figueirense é fundamental na luta pela classificação, o zagueiro aproveitou para fazer um apelo direto aos torcedores. O jogador reconheceu os desafios logísticos que a torcida enfrenta para acompanhar o time na Arena de Pernambuco, mas ressaltou que o apoio vindo das arquibancadas será o diferencial para carimbar o passaporte para a próxima fase.

“Sabemos as dificuldades da Arena, entendemos essa parte do torcedor. Mas, a gente convoca o torcedor para que faça o máximo de esforço para que esteja com a gente na Arena. Sabemos que o objetivo está cada vez mais próximo. Primeiro, temos que conquistar essa classificação e sabemos que depois vamos muito forte para a fase de grupos para conquistar o acesso”, concluiu.

