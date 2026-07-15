Apac prevê chuvas moderadas no Recife durante o feriado desta quinta-feira (16)
Além do Recife, previsão aponta chuvas de fraca a moderada intensidade na Zona da Mata
Publicado: 15/07/2026 às 07:59
Previsão para o feriado de Nossa Senhora do Carmo é de chuvas fracas a moderada (Foto: Arquivo)
Esta quarta-feira (15) amanheceu com chuvas fracas em alguns pontos da Região Metropolitana do Recife (RMR), conforme previsto pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Segundo a Apac, na quinta-feira (16), feriado no Recife em celebração ao Dia de Nossa Senhora do Carmo, e na sexta-feira (17), a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Sul podem registrar chuvas de fraca a moderada intensidade.
Para a Zona da Mata Norte e o Agreste, a previsão para o mesmo período também é de chuvas fracas a moderadas. Já no Sertão, no Sertão do São Francisco e em Fernando de Noronha, a expectativa é de chuvas fracas.