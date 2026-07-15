Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (15) e cumpriu 15 mandados nos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima e Caruaru

Grupo investigado por furtos a empresas e bancos é alvo de operação da Polícia Civil (Foto: Ascom/PCPE)

Um grupo criminoso investigado por furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais e instituições financeiras, além de lavagem de dinheiro, foi alvo de 15 mandados judiciais durante a Operação Fragrância do Crime, deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos na manhã desta terça-feira (14).

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. A Justiça também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as ordens judiciais foram expedidas pela 19ª Vara Criminal da Capital e cumpridas no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima e Caruaru.

As investigações tiveram início em outubro de 2025 e apuraram a atuação de uma organização criminosa com atuação interestadual.

A operação mobilizou 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, e contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP), do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da Polícia Civil de Santa Catarina.