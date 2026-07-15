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Naufrágio perto de Alcatraz deixa um morto e três desaparecidos

Barco transportava 19 pessoas na baía de São Francisco, perto de Alcatraz, informaram as autoridades americanas na terça-feira (14)

AFP

Publicado: 15/07/2026 às 06:30

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Policial ao lado de um saco para cadáveres contendo uma vítima de um incidente com um barco do tipo pontão, no píer de Gashouse Cove/HEATHER DIEHL/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

Policial ao lado de um saco para cadáveres contendo uma vítima de um incidente com um barco do tipo pontão, no píer de Gashouse Cove (HEATHER DIEHL/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

Uma pessoa morreu e três estão desaparecidas após o naufrágio de um barco que transportava 19 pessoas na baía de São Francisco, perto de Alcatraz, informaram as autoridades americanas na terça-feira (14).

As equipes de resgate "receberam um aviso sobre um barco em chamas, a 550 metros de Alcatraz", por volta das 15h35 (19h35 de Brasília), explicou Dean Crispen, comandante dos bombeiros de São Francisco.

Quando chegaram ao local, os socorristas constataram que o barco já havia virado.

Um passageiro morreu apesar dos esforços de reanimação cardíaca realizados pelos socorristas. O barco transportava 19 pessoas, segundo as autoridades, que confirmaram as buscas por três desaparecidos.

As autoridades não informaram se o barco seguia para Alcatraz.

A ilha de Alcatraz abriga uma antiga prisão, transformada em uma importante atração turística de São Francisco.

alcatraz , Estados Unidos , Naufrágio
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