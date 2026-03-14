Dono de canil clandestino é preso por maus-tratos contra animais em Jaboatão, Grande Recife

O dono do canil mantinha 16 cães em ambiente com fezes, sem condições sanitárias adequadas, ventilação ou higiene; o homem, de 34 anos, foi preso em Jaboatão, no Grande Recife, neste sábado (14)

Dono de canil clandestino sendo preso pela Polícia Cívil (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã deste sábado (14), por crueldade contra animais e tráfico de entorpecente.

A prisão foi resultado de uma investigação da equipe da 42ª Delegacia de Polícia Civil de Ipojuca, após denúncia sobre a existência de um canil clandestino localizado em uma comunidade no município de Jaboatão dos Guararapes.

Segundo a PC, foram encontrados no local cães de diversas raças, mantidos em condições degradantes, submetidos a maus-tratos e explorados para fins de reprodução e comercialização irregular.

Em uma área aproximada de 20m², no interior da residência, foram encontrados 16 cães, mantidos em ambiente com fezes, sem condições sanitárias adequadas, ventilação ou higiene.

Os animais estavam confinados em compartimentos improvisados com grades e divisórias, caracterizando situação de aprisionamento.

Os policiais também encontraram anotações que indicam a realização sistemática de cruzamentos entre os animais para fins de reprodução e comercialização.

Os registros indicavam que a atividade vinha sendo praticada desde 2016, evidenciando exploração econômica mediante reprodução sucessiva.

Também foi localizada no local substância de uso veterinário, indicado para bovinos como acelerador de parto, cuja comercialização depende de prescrição profissional.

Ainda durante a abordagem, no interior da residência foram encontradas substâncias análogas a entorpecentes.

Após realização dos procedimentos cabíveis, o autor ficou à disposição da Justiça.