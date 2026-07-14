Caso de artesã que denunciou envenenamento por mercúrio segue em investigação no Recife

Polícia Civil aguarda conclusão de exames periciais para definir o enquadramento jurídico do caso. A vítima passará por consulta com neurocirurgião pelo SUS após seis meses de espera

A vítima diz sofrer com dores e dificuldade de locomoção por conta da presença do mercúrio no corpo (Reprodução/Rede Social)

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso da artesã Denny Cardoso, de 43 anos, que denunciou ter sido envenenada por mercúrio, permanece em investigação pela Delegacia da Boa Vista, no Recife.

O caso ganhou grande repercussão após a artesã divulgar vídeos que mostram uma de suas alunas colocando uma substância dentro de sua garrafa de água durante aulas de artesanato realizadas em um projeto social no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife.

Segundo a Polícia Civil, neste momento, a investigação depende da conclusão dos exames periciais requisitados, considerados juridicamente indispensáveis para que a autoridade policial possa verificar e demonstrar eventual relação causal entre a presença de mercúrio e os sintomas apresentados pela vítima.

Após seis meses de espera, Denny conseguiu agendar uma consulta com um neurocirurgião pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento é considerado fundamental para avaliar as sequelas neurológicas que ela atribui à intoxicação por mercúrio e poderá resultar no laudo médico aguardado pela Polícia Civil para a conclusão do inquérito.

Em nota, a corporação destacou que somente após a análise dos laudos periciais e dos demais elementos de prova será possível definir o correto enquadramento jurídico dos fatos e a eventual responsabilização penal, requisitos considerados fundamentais para a conclusão da investigação.

"A investigação também levará em consideração histórico anterior envolvendo as mesmas pessoas, o qual está sendo analisado em conjunto com os demais elementos colhidos, a fim de esclarecer a materialidade, as circunstâncias e a eventual autoria de crime", informou a Polícia Civil.

Laudo

Após flagrar a mulher colocando uma substância em sua garrafa de água, Denny procurou a Delegacia da Boa Vista, onde registrou um boletim de ocorrência. Em seguida, foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde entregou a garrafa para perícia.

O exame toxicológico realizado pelo IML apontou a presença de mercúrio no sangue e na urina da vítima, em níveis superiores aos considerados normais para pessoas sem exposição ao metal. De acordo com o laudo, foram identificados 21,0 µg/L de mercúrio no sangue e 5,8 µg/L na urina.

Segundo os peritos, como o mercúrio não exerce nenhuma função no organismo humano e os valores encontrados estavam acima do parâmetro de referência — inferior a 5 µg/L —, o resultado é compatível com intoxicação por mercúrio.

A artesã afirma que, desde o episódio, sofre com dores, dificuldades de locomoção e outras sequelas que atribui à intoxicação provocada pelo metal.