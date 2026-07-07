Mulher tem carro roubado durante assalto na Jaqueira; crime é registrado por câmera de segurança

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação de dois criminosos. Polícia Militar afirma que não houve registro oficial da ocorrência

Abordagem criminosa caonteceu no bairro da Jaqueira (Reprodução - Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra mais um caso de violência na Zona Norte do Recife. As imagens, registradas por uma câmera de segurança no bairro da Jaqueira, mostram o momento em que uma mulher estaciona o veículo e é abordada por dois homens, um deles com o rosto coberto.

Ao perceber a aproximação dos suspeitos, a vítima corre para a parte traseira do carro, mas um dos criminosos vai em sua direção. Em seguida, os dois entram no veículo e fogem. As imagens também mostram a mulher agachada no chão logo após a ação e, em seguida, correndo.

Nas redes sociais, internautas comentam que a vítima estaria estacionando o carro para ir a uma academia. Outros aproveitaram a publicação para reclamar da falta de segurança na região.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que, por meio do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM), não houve registro formal da ocorrência. A corporação destacou ainda que realiza rondas diuturnamente no bairro da Jaqueira, com quatro duplas de policiais responsáveis pelo policiamento ostensivo geral, além de uma viatura com três policiais que circula pelas principais ruas da localidade.

A Polícia Militar também reforçou a importância de a população acionar o telefone 190 para comunicar ocorrências. Segundo a corporação, o serviço funciona 24 horas por dia e contribui para o monitoramento dos casos e para o combate à criminalidade de forma mais rápida e eficiente.