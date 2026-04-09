Afogamentos deixam três mortos no Agreste em um único dia

Irmãos morreram em riacho na zona rural de São Bento do Una, enquanto idoso perdeu a vida em barragem em Capoeiras

José Ewerton de Oliveira da Silva, de 20 anos, e José Jekson de Oliveira da Silva, de 16, morreram afogados em riacho (Foto: Reprodução)

Dois irmãos morreram após se afogarem em um riacho no Sítio Jiquiri, área rural de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como José Ewerton de Oliveira da Silva, de 20 anos, e José Jekson de Oliveira da Silva, de 16. Os corpos foram localizados por familiares na quarta-feira (8), que acionaram o Corpo de Bombeiros.

O caso foi formalmente registrado pela Polícia Civil, que abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da morte dos jovens. As vítimas já estavam sem vida quando foram encontradas no local.

Idoso morreu afogado no mesmo dia

Também na quarta-feira, outro caso de afogamento foi registrado no Agreste. Um homem de 61 anos, identificado como José Raimundo da Silva, morreu após se afogar na barragem do Sítio Curral Queimado, na zona rural de Capoeiras.

De acordo com moradores da região, o idoso chegou a ser visto em dificuldade dentro da água, e pessoas que estavam próximas tentaram prestar socorro. No entanto, ele não resistiu e foi retirado já sem vida.

O corpo foi encontrado em um açude da localidade. As investigações seguem em andamento para esclarecer o que provocou o afogamento.