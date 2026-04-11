Criança de 2 anos é resgatada após afogamento em piscina no Litoral Sul

A criança de 2 anos foi resgata na manhã deste sábado (10), após se afogar em uma piscina do condomínio Village Costa Dourada, em Porto de Galinhas, no Município de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco

UPA de Porto de Galinhas, Ipojuca (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

Uma criança de 2 anos foi resgatada após se afogar em uma piscina de um condomínio na manhã deste sábado (10), em Porto de Galinhas, no Município de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

De acordo com informações do serviço de salvamento, o caso aconteceu no condomínio Village Costa Dourada, nas proximidades do Posto P15.

Um guarda-vidas que estava de folga percebeu a situação e agiu rapidamente, pulando o muro do local para retirar a criança da água, com a ajuda de familiares.

Uma equipe de atendimento pré-hospitalar foi acionada e chegou ao local em cerca de dois minutos. A criança já havia sido retirada da piscina e apresentava sinais vitais estáveis, mas estava sonolenta e com baixa resposta a estímulos.

Após os primeiros atendimentos, com oferta de oxigênio e aquecimento, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porto de Galinhas, onde deu entrada na sala vermelha.

Segundo os profissionais de saúde, a criança permaneceu estável, mas ficou em observação seguindo protocolo médico.

