Mulher é perseguida e morta a tiros dentro de casa em Vitória de Santo Antão

Vítima tentou fugir de criminosos encapuzados após deixar uma festa de futebol, mas foi alcançada e assassinada dentro da residência

Mikaelly Maria Bezerra da Silva, de 26 anos, foi morta a tiros na noite deste domingo, em Vitória de Santo Antão (Reprodução/Rede Social)

Uma mulher de 26 anos, identificada como Mikaelly Maria Bezerra da Silva, foi assassinada a tiros na noite deste domingo (12), dentro da própria casa, no bairro Maués, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, o crime aconteceu após a vítima deixar uma festa promovida por um time de futebol da região. Enquanto retornava para casa, ela percebeu que estava sendo perseguida por criminosos encapuzados e passou a correr.

Segundo os relatos, os suspeitos perseguiram Mikaelly até a residência. Em seguida, invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Após o crime, os criminosos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

A mulher morreu no local antes de receber atendimento. Acionada para a ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizou diligências na região e isolou a área para o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como homicídio consumado e está sendo investigado pela 12ª Delegacia Seccional de Vitória de Santo Antão. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime", informou a corporação.

Fim de semana violento

Na noite de sábado (11), outra mulher foi vítima de feminicídio em Pernambuco. A vítima foi identificada como Valdenes Guedes, de 43 anos. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela. O caso ocorreu na Estrada do Sítio dos Pintos, nas proximidades do Terminal de Ônibus do Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife.

Já em Cortês, na Mata Sul do Estado, um homem foi preso em flagrante após ameaçar a companheira com uma faca, no Engenho Barra de Jangada. O caso aconteceu na sexta-feira (10). A vítima conseguiu fugir para a casa de um vizinho e pedir ajuda antes de ser ferida. O suspeito foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante.