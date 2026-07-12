Homem é preso em flagrante após ameaçar companheira com faca em Cortês

Vítima fugiu para a casa de um vizinho para escapar das ameaças

A cada hora, aproximadamente oito mulheres sofreram algum tipo de violência em Pernambuco (Foto: JOÉDSON ALVES/AGÊNCIA BRASIL)

Um homem foi preso em flagrante após ameaçar a companheira com uma faca no Engenho Barra de Jangada, zona rural de Cortês, na Mata Sul. O caso ocorreu na sexta-feira (10), quando a vítima conseguiu fugir para a casa de um vizinho para pedir ajuda. O suspeito foi levado à delegacia, autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.



Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência, mas, durante o deslocamento, receberam a informação de que um policial militar, acionado por um familiar da vítima, já havia contido a situação e conduzido os envolvidos à Delegacia de Polícia de Cortês.



Na unidade policial, a mulher relatou que foi ameaçada pelo companheiro com uma faca e precisou correr para a casa de um vizinho para evitar uma possível agressão.



Em seguida, o casal foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Palmares, onde o homem foi autuado em flagrante. Após os procedimentos, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.



Dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) apontam que, entre janeiro e junho deste ano, foram registradas 36.095 ocorrências, um aumento de 9,3% em relação ao mesmo período de 2025, quando houve 33.021 casos.



Na prática, os números indicam que, em média, 6.016 mulheres sofreram algum tipo de violência por mês no estado, o equivalente a 1.389 vítimas por semana e cerca de 199 por dia. Isso representa aproximadamente oito mulheres vítimas de violência a cada hora, considerando ocorrências de violência física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual.

