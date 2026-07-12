Mulher é morta a facadas por ex-companheiro no Recife

Crime aconteceu na noite do último sábado (11), na Estrada do Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife

A vítima é Valdenes Guedes, de 43 anos (Reprodução/Redes Sociais)

Na noite deste sábado (11), mais uma mulher foi vítima de feminicídio. A vítima foi identificada como Valdenes Guedes, de 43 anos. O suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Alexsandro Vaz da Silva, conhecido como "Mago". O caso aconteceu na Estrada do Sítio dos Pintos, nas proximidades do Terminal de Ônibus do Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife.

Valdenes não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima deixou três filhos e possuía uma medida protetiva contra o agressor.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o suspeito foi preso em flagrante pela Equipe de Força-Tarefa de Homicídios na Capital.

Segundo a corporação, o acusado foi autuado pelo feminicídio consumado de uma mulher de 43 anos, cometido com golpes de arma branca. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem foi levado à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e, em seguida, ficou à disposição da Justiça.

Números da violência contra a mulher

Entre janeiro e junho deste ano, Pernambuco registrou 36.095 ocorrências de violência contra a mulher, um aumento de 9,3% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 33.021 casos. Os dados são da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE), da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Segundo a SDS, no mesmo período, foram registrados 37 feminicídios no estado.