Casal morre em batida de Porsche contra árvore no interior de SP

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o Porsche pegou fogo após a batida e, quando a Polícia Militar chegou ao local, o carro já estava tomado pelas chamas.

Os corpos dos dois jovens foram localizados dentro do veículo. (EPTV/Reprodução)

Um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, morreram após o Porsche Cayman em que estavam colidir contra uma árvore na madrugada de sábado, 11, em Campinas, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no quilômetro 93 da Rodovia Francisco Von Zuben, que liga o município à cidade de Valinhos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o Porsche pegou fogo após a batida e, quando a Polícia Militar chegou ao local, o carro já estava tomado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Os dois corpos foram localizados dentro do veículo.

As vítimas são Arthur Rodrigues, que foi reconhecido pelo pai, e Lívia Bevilacqua. De acordo com a SSP-SP, o pai do jovem confirmou à polícia que o Porsche era do filho.

À EPTV, afiliada da TV Globo na Região Metropolitana de Campinas uma moradora da região disse que dois motociclistas relataram a ela, logo após o acidente, que a pessoa que conduzia o Porsche desviou de ambos para evitar uma batida, mas acabou perdendo o controle do carro e se chocou contra a árvore.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. O caso foi registrado como "choque, incêndio e morte suspeita - morte acidental" no plantão do 1º DP de Campinas e, posteriormente, repassado ao 5º Distrito Policial de Campinas.

Conforme a polícia, exames de DNA ainda estão sendo realizados para identificar o corpo de Lívia. A irmã dela, Bianca Bevilacqua, publicou uma mensagem nas redes sociais em homenagem à jovem.

"Eu só peço orações para que Deus e nossa senhora recebam minha irmã de braços abertos no céu. Eu te amarei por toda a minha vida e por qualquer outra que existir, Lívia. Que dor imensurável. Mãe, pai... eu tô com vocês (sic)", escreveu Bianca.

Em outra postagem, a irmã afirmou que Lívia era "boa com animais" e cuidadosa com a sobrinha. Em tom de desabafo, pediu ainda perdão à vítima e disse que "não deveria" tê-la "deixado entrar naquele carro".

Estudante na universidade São Leopoldo Mandic, em Campinas, Artur teve a morte lamentada pela instituição de ensino.

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Arthur Rodrigues. Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade aos seus familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua trajetória", disse a universidade.

A Associação Atlética do curso de Medicina da universidade também usou as redes sociais para se despedir do estudante Arthur.

"Com o mais profundo pesar que a Associação Atlética Acadêmica de Medicina XIII de Maio expressa os mais sinceros sentimentos à família do aluno Arthur Rodrigues, conhecido como Vidigal, pelo seu falecimento. Nesse momento, prestamos solidariedade e desejamos força a todos os familiares e amigos", postou a entidade.

