Mulher morre atropelada por carro desgovernado no Recife após motorista ser baleado

Veículo ficou sem motorista depois que condutor foi baleado durante ataque; jovem de 21 anos também morreu

Motorista morreu no local do acidente (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher de 43 anos morreu após ser atropelada por um carro desgovernado na noite da sexta-feira (10), na Cohab, Zona Sul do Recife. O motorista tinha sido baleado momentos antes e saltado do veículo em movimento.

Segundo informações da Polícia Civil, Vinícius José dos Santos Silva conduzia o automóvel pela Rua Dr. Pedro Moscoso quando homens em uma motocicleta efetuaram disparos contra ele.

Após ser atingido, o jovem saiu do veículo. Ele morreu no local do crime. O carro desceu a via em marcha à ré e atingiu Wanessa Maria da Silva Martins, que estava em frente à própria residência. O automóvel só parou depois de colidir contra um poste.

A vítima ficou presa entre o veículo e o muro da casa. Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura. Posteriormente, foi transferida para o Hospital da Restauração, no Derby, onde morreu.

Wanessa estava chegando do trabalho e abria o portão da residência quando foi atingida. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro. Ela deixa o marido e duas filhas, de 10 e 13 anos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar o caso. As investigações estão sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).