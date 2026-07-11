Prefeita de Serra Talhada lamenta morte de menina vítima de queimaduras em restaurante

A criança, de 8 anos, morreu neste sábado (11), no Recife, após passar 16 dias internada

Prefeita de Serra Talhada publicou nota de pesar no Instagram (marciaconradolorena via Instagram)

A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, lamentou, neste sábado (11), a morte de Valentina Nogueira, de 8 anos, vítima de queimaduras em um restaurante da cidade.

"Hoje o meu coração está profundamente entristecido. Recebi com muita dor a notícia da partida da nossa pequena Valentina Nogueira, de apenas 8 anos. Como mãe, não encontro palavras para expressar um momento tão difícil como este. Como amiga dessa família tão querida, uno-me à dor de todos vocês", diz trecho da mensagem publicada pela prefeita nas redes sociais.

A menina passou 16 dias internada no Hospital da Restauração (HR), no Recife, e morreu na manhã deste sábado (11).

Segundo as informações, um curto-circuito em uma ilha de rechaud, equipamento utilizado para manter alimentos aquecidos em restaurantes, teria provocado uma pane elétrica, fazendo com que o aparelho lançasse chamas que atingiram a criança.

Valentina sofreu queimaduras em mais de 60% do corpo, principalmente no rosto e na região do abdômen. Inicialmente, ela foi socorrida para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração.

Durante a internação, a mãe da menina utilizava as redes sociais para atualizar familiares e amigos sobre o estado de saúde da filha e pedir orações. Em uma das publicações, escreveu: "Vamos intensificar as orações. Valentina segue evoluindo. Vamos rezar para que essa fase de UTI passe e que ela só precise cuidar das queimaduras."