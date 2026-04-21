Menino de 6 anos sofre queimaduras após explosão de celular no Recife

Mneino teve pelo menos 15% do corpo queimado (Foto: Reprodução/Instagram)

Um menino de 6 anos ficou ferido após o celular que utilizava explodir na manhã desta terça-feira (21), no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. A criança sofreu queimaduras em diversas partes do corpo dentro da própria residência.

Segundo informações preliminares, o carregador usado no aparelho já apresentava defeito. A mãe do menino chegou a alertar o filho e tentou impedir o uso do equipamento. No entanto, em um momento de distração, a criança voltou a utilizar o celular na tomada enquanto estava no quarto. Foi nesse instante que ocorreu a explosão, seguida de um princípio de incêndio que atingiu o colchão da cama.

Logo após o acidente, a mãe prestou os primeiros socorros, jogando água fria sobre o menino para aliviar a dor e conter os efeitos das queimaduras. As lesões atingiram mãos, braços, peito e axila. De acordo com as primeiras avaliações médicas, o garoto sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em cerca de 15% do corpo.

A criança foi inicialmente levada para a UPA da Caxangá e atendida na ala vermelha. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby. Até o momento, não há previsão de alta.

Apesar da gravidade do acidente, o menino permaneceu consciente durante todo o atendimento e apenas reclamou das dores.

Riscos durante uso de celulares

O uso de carregadores de celular também envolve riscos que podem resultar em choques, queimaduras e até mortes. Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade mostram que, apenas no primeiro semestre de 2025, foram registrados 10 acidentes com carregadores de celulares no Brasil, com sete mortes. Em 2024 e 2023 foram cerca de 30 ocorrências, que resultaram em mais de 20 mortes.

Entre os principais fatores de risco estão o uso de carregadores falsificados, o hábito de carregar o celular sobre superfícies inflamáveis, como camas e sofás, e a exposição do aparelho a altas temperaturas. Também é considerado perigoso manusear o celular com as mãos molhadas enquanto ele está conectado à tomada, o que pode facilitar a ocorrência de choques elétricos.

