Festa de Nossa Senhora do Carmo: interdição da Dantas Barreto muda roteiros de ônibus, no Recife

A montagem da estrutura para a festa da Padroeira do Recife provoca mudanças na circulação de veículos e no transporte público no Centro da capital da cidade

Até o dia 17 de julho, 31 linhas de ônibus que passam na Dantas Barreto serão afetadas por alterações em decorrência da montagem de estruturas para as celebrações da Festa de Nossa Senhora do Carmo. (Foto: Grande Recife/Divulgação)

Por causa da montagem da estrutura para a festa de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Recife, a pista principal da Avenida Dantas Barreto está interditado, no trecho em frente ao Pátio do Carmo. Com isso, linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados, segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes.

Essas mudanças permanecerão em vigor enquanto durar a interdição da via.

O consórcio recomenda que os passageiros programem seus deslocamentos com antecedência e fiquem atentos aos desvios.

Veja as linhas alteradas

013 – JARDIM BEIRA RIO (PINA)

Itinerário NORMAL

...Terminal Cais de Santa Rita - Parada 07 (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua Imperador, Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180231), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243), Rua São João (PED 180261), Rua da Concórdia…

Alteração de itinerário

...Terminal Cais de Santa Rita - Parada 07 (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua Imperador, Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João (PED 180261), Rua da Concórdia…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180231)

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243)

OPÇÕES:

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Rua São João (PED 180261), após a interseção com a Av. Dantas Barreto

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA AGAMENON MAGALHÃES

Itinerário NORMAL

…..Av. Conde da Boa Vista, Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita…..

Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista, Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial - PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Contorno na Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260)

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial - PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

018 – BRASÍLIA TEIMOSA

Itinerário NORMAL

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 08 (PED 180938), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180289), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita…..

Alteração de itinerário

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 08 (PED 180938), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180289), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial - PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Contorno na Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260)

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial - PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

031 – SHOPPING CENTER (TERMINAL RESIDENCIAL BOA VIAGEM)

Itinerário NORMAL

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 07 (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua Imperador , Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028), Av. Dantas Barreto Barreto (PEDs 180238 e 180260), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita…

Alteração de itinerário

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 07 (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua Imperador, Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Contorno na Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028),

Av. Dantas Barreto Barreto (PEDs 180238 e 180260)

OPÇÕES:

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

062 – JARDIM PIEDADE

Itinerário NORMAL

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 07 (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita…

Alteração de itinerário

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 07 (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Contorno na Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),

OPÇÕES:

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

Itinerário NORMAL

…..Av. Conde da Boa Vista, Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita....

Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista, Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Contorno na Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),

OPÇÕES:

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul,

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ – VIA PCR

Itinerário NORMAL

…..Av. Conde da Boa Vista, Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita.…

Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista, Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Contorno na Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028)

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),

OPÇÕES:

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

121 – VILA DA SUDENE – VIA VILA PINHEIROS

122 – VILA DO IPSEP

Itinerário NORMAL

…..Av. João Fernandes Vieira (PED 180396), Rua Joaquim Felipe, Av. João de Barros (PED 180127), Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180131), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180241 e 180247), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..

Alteração de itinerário

……..Av. João Fernandes Vieira (PED 180396), Rua Joaquim Felipe, Av. João de Barros (PED 180127), Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180131), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180222), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PED 180247), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto - PED 180241

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo

OPERADORA SÃO JUDAS TADEU

185 – TI CABO

Itinerário NORMAL

...Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 04 (PED 180934), Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos (PED 180266), Av. Dantas Barreto (pista Leste) (PED 180215), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Av. Dantas Barreto (PEDs 180239, 180247 e 180249), Av. Sul...

Alteração de itinerário

...Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 04 (PED 180934), Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos (PED 180266), Av. Dantas Barreto (pista Leste) (PED 180215), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PEDs 180247 e 180249), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…

Parada que deixou de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto - PED 180239

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (pista leste) (PED 180215), LADO OPOSTO À Rua Marquês do Recife

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo

OPERADORA EMPRESA METROPOLITANA



168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) - RETORNO VIA RUA DO PRÍNCIPE

Itinerário NORMAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180131), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180241 e 180247), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180131), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PED 180247), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…

Parada que deixou de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto - PED 180241

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul,

Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo

200 – TI JABOATÃO (PARADOR)

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 12 (PED 180942), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027), Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180246), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 12 (PED 180942), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17), Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PED 180246), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…



Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180239)

OPÇÕES:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

211 – VILA TAMANDARÉ

221 – VILA CARDEAL E SILVA

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 11 (PED 180941), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027), Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251), Praça Sérgio Loreto (PED 180249), Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 11 (PED 180941), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17), Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto (PED 180249), Av. Sul..…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251)

OPÇÕES:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17),

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça Sérgio Loreto (PED 180249)



212 – JARDIM SÃO PAULO

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 12 (PED 180942), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180246), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 12 (PED 180942), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PED 180246), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto (PED 180239)

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

222 – JARDIM UCHÔA

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027), Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251), Praça Sérgio Loreto (PED 180249), Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17), Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto (PED 180249), Av. Sul..…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251)

OPÇÕES:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça Sérgio Loreto (PED 180249)

232 – CAVALEIRO

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027), Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180251), Praça Sérgio Loreto (PED 180249), Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17), Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto (PED 180249), Av. Sul..…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180251)

OPÇÕES:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça Sérgio Loreto (PED 180249)

232 – CAVALEIRO – VIA PCR

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 180029), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027), Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251), Praça Sérgio Loreto (PED 180249), Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 180029), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212)), Rua da Praia, Travessa do Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto (PED 180249), Av. Sul..…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180251)

OPÇÕES:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça Sérgio Loreto (PED 180249)

242 – PACHECO (FLORESTA)

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 1800029), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180246), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 1800029), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PED 180246), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto (PED 180239)

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

242 – PACHECO (FLORESTA) – VIA PCR

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 1800029), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180246), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul…

Alteração de itinerário

.….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 10 (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 1800029), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PED 180246), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto (PED 180239)

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA AGAMENON MAGALHÃES

Itinerário NORMAL

…..Viaduto Capitão Temudo, Via de contorno para o acesso dos ônibus à Ponte José de Barros Lima (PED 180383), Ponte José de Barros Lima, Av. Governador Agamenon Magalhães, Acesso à pista local Leste (secundária) da Av. Governador Agamenon Magalhães (1ª “agulha” em frente ao Empresarial Thomas Édison / interseção com a Rua João Asfora), Av. Governador Agamenon Magalhães (Pista local Leste) (PEDs 180177, 180178, 180180), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221), Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180246), Av. Sul…

Alteração de itinerário

…..Viaduto Capitão Temudo, Via de contorno para o acesso dos ônibus à Ponte José de Barros Lima (PED 180383), Ponte José de Barros Lima, Av. Governador Agamenon Magalhães, Acesso à pista local Leste (secundária) da Av. Governador Agamenon Magalhães (1ª “agulha” em frente ao Empresarial Thomas Édison / interseção com a Rua João Asfora), Av. Governador Agamenon Magalhães (Pista local Leste) (PEDs 180177, 180178, 180180), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PED 180246), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…

Parada que deixaou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto (PEDs 180240)

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221),

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 09 (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 1800029), Rua Siqueira Campos (PED 180266), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180241 e 180247), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 09 (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 1800029), Rua Siqueira Campos (PED 180266), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PED 180247), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto - PEDs 180241

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto - PED 180247, em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA) – VIA PCR

Itinerário NORMAL

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 09 (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 1800029), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto (Pista Leste) (PED 180258), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180241 e 180247), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul….

Alteração de itinerário

….Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada 09 (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 1800029), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto (Pista Leste) (PED 180258), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), Rua São João, Av. Dantas Barreto (PED 180247), Praça Sérgio Loreto, Av. Sul..…

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto - PED 180241

OPÇÕES:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512,

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo