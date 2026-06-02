PF cumpre mandados em Pernambuco e outros 4 estados contra quadrilha de tráfico internacional de drogas

Operação PF tem como alvo quadrilha envolvida com tráfico internacional de drogas e com lavagem de dinheiro que utilizava o Porto de Natal para envio da carga para a Europa; Pernambuco foi um dos estados onde foram cumpridos mandados nesta terça (2)

Polícia Federal (Foto: Arquivo/PF)

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Pele de Sapo. O alvo da operação é uma organização criminosa transnacional envolvida com tráfico internacional de drogas e com lavagem de dinheiro que utilizava o Porto de Natal-RN para envio da carga para a Europa.

Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva nos estados do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Pará, de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Além da repressão ao tráfico internacional de drogas por via marítima, a ação também busca a descapitalização da organização criminosa.

Segundo a PF, o esquema investigado envolvia fraudes documentais em operações de comércio exterior, uso de empresas de fachada e interposição de terceiros para ocultar a origem ilícita dos recursos.

A Justiça também determinou o bloqueio de, aproximadamente, R$ 30 milhões em contas bancárias e o sequestro de cerca de R$ 35 milhões em bens vinculados aos investigados.