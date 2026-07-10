O resgate do bezerro aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), na zona rural de Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco

Bezerro é resgatado de galeria de águas pluviais em Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco (Foto: Reprodução/CBMPE)

Um bezerro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) na manhã desta quinta-feira (9), após ficar preso em uma galeria de águas pluviais na zona rural de Paudalho, na Mata Norte do estado.

De acordo com a corporação, o animal estava em um trecho da tubulação de difícil acesso, o que impedia que conseguisse sair por conta própria. Para realizar o resgate, três viaturas foram mobilizadas.

Durante a ocorrência, os bombeiros verificaram que o ponto de acesso existente à galeria ficava a cerca de 500 metros do local onde o bezerro estava. Diante da dificuldade, foi utilizada uma retroescavadeira para abrir uma nova entrada, a aproximadamente 40 metros do animal, permitindo que a equipe chegasse até ele com segurança.

Após acessar a tubulação, um bombeiro entrou na galeria e utilizou técnicas de salvamento para retirar o bezerro. O animal foi resgatado sem ferimentos e devolvido ao proprietário.

