Adolescente de 12 anos morre após ser atropelada por ônibus escolar em Pombos

Menina seguia para a escola acompanhada da mãe quando foi atingida pelo veículo, na PE-058. Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso

A adolescente estava no caminho para a escola (Reprodução street view)

Uma adolescente de 12 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na manhã desta quinta-feira (9), na PE-058, no município de Pombos, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o acidente aconteceu por volta das 7h, nas proximidades da Usina Nossa Senhora do Carmo. A vítima seguia para a escola acompanhada da mãe quando foi atingida pelo veículo.

A adolescente chegou a ser socorrida com vida para a maternidade do município, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como acidente de trânsito com vítima fatal, está sendo investigado pela 65ª Delegacia de Pombos.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", informou a corporação.

Secretaria de Educação de Pombos

Em nota de pesar publicada nas redes sociais, a Secretaria de Educação de Pombos manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e professores da adolescente, que cursava o 7º ano do ensino fundamental no Colégio Municipal Onze de Dezembro.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, expressando nossos mais sinceros sentimentos", diz a nota.

Prefeitura de Pombos

Também por meio de nota, a Prefeitura de Pombos lamentou a morte da adolescente e decretou luto oficial de três dias no município.

"Em respeito ao momento de profunda tristeza vivido por nossa comunidade, a Prefeitura Municipal de Pombos decretou luto oficial de três dias pelo falecimento da aluna da Rede Municipal de Ensino", informou.

A administração municipal também prestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas, profissionais da educação e a toda a população que conhecia a estudante.

"Rogamos a Deus que conceda força e conforto a todos. Que sua memória seja lembrada com carinho e que sua família encontre amparo para enfrentar esta irreparável perda", concluiu a prefeitura.



