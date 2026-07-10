No domingo (12) Dia do Católico será comemorado com celebração gratuita

A 4ª edição do evento será realizada no Clube Internacional do Recife, na Madalena, reunindo celebração religiosa, música e evangelização

A programação reunirá nomes da música e da evangelização (Foto: Cinthia Cabral)

O Recife recebe, neste domingo (12), a 4ª edição do Dia do Católico, um encontro de fé, evangelização e comunhão. A programação começa às 10h, no Clube Internacional do Recife, no bairro da Madalena. A entrada é gratuita.

O evento contará com a presença do bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Josivaldo Bezerra, que presidirá a Santa Missa de encerramento.

A programação reunirá atrações da música e da evangelização, como o padre Damião Silva, Dudu do Acordeon — que receberá a participação especial de Almir Rouche —, Adilson Jr., DJ Roony Moura e DJ Léo, responsável por animar o público durante toda a programação e nos intervalos entre as apresentações.

Dia do Católico

Instituído pela Lei Municipal nº 18.993/2022, o Dia do Católico foi criado para valorizar a fé católica, fortalecer a cultura cristã e garantir aos fiéis o direito de expressar publicamente sua religiosidade no Recife.

A celebração é realizada em julho, mês que tem significado especial para a cidade por marcar a histórica visita de São João Paulo II ao Recife, em 1980, e por ser dedicado a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana.

Música nas Igrejas

Neste sábado (11), o projeto Música nas Igrejas será realizado na Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, localizada na Rua Nova, no bairro de Santo Antônio, a partir das 11h.

A apresentação ficará por conta da Orquestra Campo Grande. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife e tem acesso gratuito.