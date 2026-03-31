Igreja de Nossa Senhora do Monte começa a ser restaurada em Olinda

Igreja Nossa Senhora do Monte, em Olinda (Foto: Silla Cadengue/ Fundarpe)

As obras de restauração e requalificação da Igreja Nossa Senhora do Monte, em Olinda, tiveram início e devem recuperar tanto a estrutura do templo quanto o espaço público ao seu redor. A intervenção prevê investimento de R$ 3,15 milhões, com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC, e execução do governo de Pernambuco, através da Fundarpe.

O projeto inclui a recuperação estrutural da igreja, atualmente com áreas comprometidas que levaram à interdição do espaço. Estão previstos serviços na coberta da capela-mor e da nave, além de intervenções no interior do templo. A primeira etapa da obra, que corresponde à entrega da igreja, tem conclusão prevista para julho, dentro de um cronograma de 15 meses.

No entorno, o adro passará por restauro do piso em tijoleiras, requalificação da mureta histórica, implantação de rampas de acessibilidade e pintura da fachada principal. Também estão incluídas melhorias estruturais como embutimento da fiação aérea, construção de muro de arrimo em pedra rachão, reforço na iluminação e ações de proteção da borda da encosta, com foco na estabilidade e segurança da área.

A intervenção se estende ao largo em frente à igreja, que será requalificado com a implantação de quadra, brinquedos infantis, mobiliário urbano, áreas de convivência e paisagismo. O espaço também deve receber melhorias em acessibilidade, iluminação e organização de estacionamento.

Igreja Nossa Senhora do Monte

Localizada no Sítio Histórico de Olinda, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, a igreja integra um conjunto de bens históricos que vêm passando por obras de recuperação. Entre eles estão o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Pedro Mártir de Verona, também incluídos em ações recentes de requalificação.

Erguida em 1535 por ordem de Duarte Coelho, a Igreja de Nossa Senhora do Monte é considerada uma das edificações religiosas mais antigas do Brasil. O templo mantém características arquitetônicas simples, com fachada sóbria e interior marcado por altar em madeira, além de estar situado em um dos pontos mais elevados da cidade, com relevância histórica e paisagística.