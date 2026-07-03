Dataprev lança concurso com 212 vagas: veja edital

As inscrições começam no dia 6 de julho e seguem até 6 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site da organizadora,

Inscrições para o concurso devem ser feitas pela internet (Foto: Freepik)

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência publicou, nesta sexta-feira (3), edital de concurso público com 212 vagas efetivas de nível superior, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições começam no dia 6 de julho e as vagas são destinadas a diversas cidades, entre elas Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Florianópolis.

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o concurso prevê contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As vagas estão distribuídas em 13 perfis técnicos, como análise de negócios de TI, arquitetura, desenvolvimento de software, inteligência da informação, segurança cibernética, advocacia, contabilidade, comunicação social e gestão.

O edital também prevê reserva de, no mínimo, 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, conforme a Lei nº 15.142/2025.

Para os cargos de analista de tecnologia da informação de todos os perfis, com jornada de 40 horas semanais, a remuneração inicial é de R$ 10.685,44, composta por salário nominal de R$ 9.423,30 e adicional de atividade de R$ 1.262,14. Já para o cargo de analista de processamento, com carga de 30 horas semanais, a remuneração inicial é de R$ 8.273,94, sendo R$ 7.011,80 de salário nominal e R$ 1.262,14 de adicional.

Os aprovados também terão acesso a benefícios previstos em acordo coletivo e normativos internos, como auxílio alimentação ou refeição de R$ 1.357,20, auxílio pré-escolar ou escolar para filhos de até R$ 1.758,35 e auxílio para tratamento especializado de dependentes com deficiência de até R$ 1.230,00. A empresa oferece ainda seguro de vida em grupo, assistência à saúde por reembolso, plano de previdência complementar pela Prevdata, participação nos lucros e resultados, gratificação variável por desempenho e possibilidade de progressão na carreira.

As inscrições começam no dia 6 de julho e seguem até 6 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site da organizadora, mediante pagamento de taxa de R$ 110. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção entre os dias 6 e 8 de julho.

A seleção contará com prova objetiva de 70 questões de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório, prevista para 11 de outubro de 2026, das 13h às 17h. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável pelo mesmo período, com vigência prevista após o término do concurso anterior, em janeiro de 2027.

Criada em 1974, a Dataprev é uma empresa pública federal responsável por prover soluções digitais para políticas sociais, incluindo o processamento mensal de benefícios previdenciários e assistenciais. O novo concurso integra o processo de recomposição de pessoal da administração pública federal conduzido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos desde 2023.

Confira mais informações como requisitos e descrição das tarefas no site da FGV