Governo federal autoriza concursos para Receita Federal e Banco Central; confira as vagas

Serão 316 vagas, sendo 146 para a Receita Federal e 170 para o Banco Central. Editais devem ser publicados em até seis meses

Banco Central (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O governo federal autorizou, na última sexta-feira (3), concursos públicos para a Receita Federal e para o Banco Central do Brasil. Ao todo, serão 316 vagas para cargos de nível médio e superior.

As autorizações foram feitas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Os salários não foram informados e a previsão é que os editais estejam disponíveis em até seis meses.

O último concurso da Receita Federal foi realizado em 2022, sob organização da Fundação Getulio Vargas (FGV), e permaneceu válido até dezembro do ano passado. Ao todo, foram 699 vagas de nível superior, com remuneração de até R$ 21 mil.

Já o último certame do Banco Central ocorreu em 2024, com organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Foram 100 vagas, com remuneração inicial de R$ 20.924,80.

Confira os detalhes da nova autorização

Receita Federal

Analista tributário: 116 vagas

Auditor-fiscal: 30 vagas

Banco Central

Auditor do Banco Central: 100 vagas

Técnico do Banco Central: 50 vagas

Procurador do Banco Central: 20 vagas